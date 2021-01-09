Какие виды спортивной активности будут популярными в 2021 году

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как будет развиваться интерес к фитнесу в новом году и какие тренды наметились в отрасли.



Вспоминается старая шутка из КВН: "Одежду ведущим предоставили... и слава богу". Примерно то же самое можно сказать и про наступивший год: прошел 2020 год – и хорошо. Ведь пока мы точно не знаем, как будут развиваться события, но, конечно, надеемся, что вернуться к полноценной жизни все-таки сможем в самое ближайшее время.

Как бы то ни было, но новый год настал, а значит, скоро закончатся каникулы и мы потихоньку начнем возвращаться в рабочий ритм. В новом году многие продолжат работать на удаленке, детям уже продлили новогодние каникулы. Многие индустрии будут ощущать дефицит клиентов из-за вышеперечисленных причин.

В 2020 году в Москве закрылось порядка двадцати процентов фитнес-клубов, и еще столько же находится на грани выживания. Но оставим в стороне рассуждения о том, как помочь отрасли, лучше поговорим о новых трендах в фитнесе, которые появились из-за нового ритма жизни или работы.

Домашние тренировки. Люди стали активнее заниматься дома, и прямое тому подтверждение – рост продаж оборудования для самостоятельных тренировок. Коврики, фитнес-резинки, гантели, фитболы раскупали и до сих раскупают как горячие пирожки. Причем такого рода инвентарь стал для многих хорошим подарком на праздники. И дело даже не в том, что люди начали заниматься из-за ограничений. Даже после открытия фитнес-клубов желание сэкономить времени на дорогу перевесило потребность людей ходить в любимый зал. Да, кто-то может это назвать ленью, но для поддержания организма в хорошей физической форме такой подход более чем обоснован.

Онлайн-тренировки и марафоны. Популярность этого направления очень выросла, особенно в формате персональных онлайн-тренировок. Почему именно в них? Все просто: онлайн-марафоны рассчитаны на большое количество людей, и именно поэтому у них было много недостатков. Начиная с невозможности контролировать качество выполнения упражнений и заканчивая тем, что участники абсолютно по разным причинам сходили с дистанции.



Фото: depositphotos/TONO BALAGUER

Персональные тренировки, пускай и в онлайн-режиме, – совсем другое дело. Спрос на персонализацию очень вырос. Онлайн-тренировки теперь проводят не только для домашних тренировок, но и для тренировок в клубе. Если раньше клиенты, которые занимаются с тренером, редко приходили в фитнес-клуб одни, то теперь их часто можно увидеть занимающимися со смартфоном. Контроль тренировок по видеосвязи стал совершенно обычным делом.

Функциональное состояние. Словосочетание "функциональные тренировки" давно уже перестало быть чем-то экзотическим. Действительно, развитие разных качеств, таких как сила, выносливость, гибкость, координация, стало серьезным трендом. Мало кто приходит в фитнес-клуб только покачать железо или поплавать в бассейне. Сейчас люди отдают предпочтение направлениям, где можно одновременно решить все вышеперечисленные задачи.



Именно поэтому в крупных фитнес-клубах давно появились уроки по функциональным тренировкам, в том числе популярный кроссфит, стали открываться небольшие студии с этим же направлением. Экономия времени, удобство тренировок, а главное, возможность повторять многое самостоятельно – неоценимый плюс направления в целом.



Уличные тренировки. В Москве за последние годы количество воркаут-площадок выросло в разы. Но вряд ли можно было наблюдать ажиотаж на них хотя бы год назад. Так, редкий прохожий останавливался, чтобы немного повисеть на перекладине или пару раз отжаться на брусьях. В парковых зонах такие площадки всегда более востребованы, но большую часть времени они пустовали.

Когда закрыли фитнес-клубы, а парки были открыты, на уличные тренировочные площадки хлынул поток желающих. Правда, ограничения коснулись и этих мест, но тренд остался. Поэтому, как только потеплеет, нет никаких сомнений, что количество занимающихся на улице существенно вырастет, в том числе потому, что удовольствие заниматься на свежем воздухе не заменит никакой фитнес-клуб.