Как правильно знакомиться в фитнес-клубе: опыт мастера спорта

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как правильно знакомиться в фитнес-клубе и чем это может закончиться.





Когда фитнес-клубы только начали появляться в Москве, считалось, что это отрасль для богатых. В принципе, так и было. Первые клубы в большинстве своем открывались в центре города, а цена абонементов была внушительной. Не говоря уже о стоимости услуг на персональные тренировки или другие дополнительные услуги. Да и вообще фитнес был чем-то экзотическим и часто воспринимался не как заведение, куда люди приходят похудеть или подкачать мышцы, а как место для разного рода знакомств. Кто-то искал новые связи для бизнеса, а кто-то – для личных целей.

Не зря про клубы тех лет часто рассказывали байки (а может, и не байки), что возле шезлонгов в бассейне красивых девушек в откровенных купальниках было больше, чем на пляже мускулов в Калифорнии. Якобы девушки специально ходили в клуб познакомиться с солидным мужчиной.

Байки это или нет, точно не знаю, но то, что в фитнес-клубах люди часто знакомятся и даже образуют семьи, – это факт. За примером долго ходить не нужно. Моя супруга была моей клиенткой, которая пришла на персональные тренировки. Во время наших занятий у нас настолько стремительно появилась взаимная симпатия, что уже через полгода мы поженились. Естественно, такой пример скорее исключение, я сейчас объясню почему.

В работе персонального тренера есть четкое негласное правило: тренер либо работает в рамках своей профессиональной компетенции, либо, рискуя скандалом или увольнением, позволяет себе нарушать определенные границы. Прежде всего я говорю о тренерах, которые считают вполне нормальным сближаться со многими своими клиентами, не думая о репутации и забывая о профессиональной этике. К слову, в крупных сетевых клубах за это увольняют.

Но одно дело – сотрудники клуба, а как быть посетителям, которым хотелось бы познакомиться "с той девушкой в модных лосинах", "с тем мужчиной, который тягает тяжелую штангу", или с приглянувшимся тренером?

Забегая вперед, скажу, что если вы изначально пришли в фитнес-клуб, чтобы добиться определенного результата, то и знакомства в данном заведении станут отправной точкой в общих интересах. А это действительно очень хорошо.

Так как познакомиться? Особенно если стесняешься...



Самый простой способ – не ходить кругами, а подойти к понравившемуся человеку после тренировки и завести непринужденную беседу. Например, узнать, давно ли он или она занимается. Или, если стесняетесь с этого начать разговор, можно попросить совета по поводу тренеров в клубе и спросить, доволен ли человек результатами. Скажите, что тоже ищете себе специалиста, с которым хотите заняться.

Часто, чтобы познакомиться, на помощь призывают самих тренеров. Если вы долго тренируетесь в зале, то наверняка знакомы с персоналом или сами занимаетесь у тренера, которого и можно попросить узнать у коллеги, "занят ли тот красавчик".

Иногда на помощь приходят соцсети. Если вы (совершенно случайно) смогли узнать фамилию человека, механизм прост. Многие клиенты состоят в группах фитнес-клуба, находите нужного вам человека в соцсетях, обращаете на себя внимание лайками и комментариями в ленте. Затем пишете личное сообщение или же встречаетесь взглядом уже в клубе. После такой атаки вас точно заметят.

Удобный способ познакомиться – попросить о помощи или предложить ее. Например, если вы мужчина, вы можете помочь девушке повесить диски на тренажер или оказать любую другую посильную помощь. Или, наоборот, девушка может попросить о помощи, подать вес или показать, как пользоваться тем или иным тренажером. И в том и другом случае возникает первое знакомство, которое можно дальше спокойно развивать.

А вот чего я категорически не советую делать, так это пытаться знакомиться нахрапом. В фитнес-клубах такой подход часто воспринимается очень негативно просто потому, что, в отличие от первых клубов в Москве (о которых я рассказал в начале статьи), сейчас люди приходят для того, чтобы позаниматься. Наглое вторжение в личное пространство имеет все шансы встретиться с недружелюбной реакцией.

Тем более важно выбрать подходящий момент: никогда не подходите знакомиться, если человек занимается с высокой интенсивностью, когда он максимально сконцентрирован. В таком случае вы явно получите точно не ту реакцию, на которую рассчитывали.

