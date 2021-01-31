Встаем на беговые лыжи: главные советы начинающим

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что стоит обратить внимание при покупке лыж и как тренироваться правильно.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В этом году зима наконец-то радует обилием снега и морозами. Несмотря на то что последняя неделя выдалась по-весеннему теплая, снега в лесопарковых зонах все равно много. А это значит, что у тех, кто давно хотел начать тренироваться и похудеть, появилась отличная альтернатива тренировкам в фитнес-клубах.

Так что же может заменить кардиотренажеры в фитнес-клубе? Правильно, старые добрые беговые лыжи. Но все ли так просто и очевидно? Не опасны ли тренировки на них? Подходят ли они всем и каждому? Есть ли у таких занятий ограничения? Давайте разберемся.



Существует три вида беговых лыж: лыжи для конькового хода, для классического хода и комбинированные лыжи. От правильного выбора стиля будет зависеть как качество ваших тренировок, так и их безопасность.

Когда мы катались на лыжах в школе, у нас не было особого выбора. Кому-то родители покупали то, что было в магазинах. Другие использовали лыжи, оставшиеся от старших. Да и сами тренировки воспринимались как некая обязаловка за хорошую оценку.

Если же мы говорим о человеке, который воспринимает катание на лыжах как тренировку (способную решить определенные цели и задачи), то и к выбору лыж нужно подойти грамотно. Не меньше внимания стоит уделить выбору соответствующей экипировки и, самое главное, режиму тренировок. Ведь катание на лыжах – это не просто прохождение дистанции из одной точки в другую, а полноценное занятие спортом.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вернемся к выбору лыж

Основной целью занятий на кардиотренажере в фитнес-клубе является снижение жировой массы тела. Чтобы правильно подобрать оборудование для тренировок с максимальной эффективностью, стоит проконсультироваться с тренером. Специалист поможет подобрать оптимальный режим занятий и войти в тренировочный ритм.

Такой же подход справедлив и в выборе лыж. Ведь ваша основная задача – не побить рекорды в прохождении дистанции, а получить полноценную тренировку. Поэтому для начинающих и людей с ограничениями по здоровью лучшим выбором станет классический стиль. В отличие от конькового, его просто освоить, а риски получения травм, характерных для конькового стиля (повреждения голеностопного или коленных суставов, травмы позвоночника), существенно меньше.

По сути классический стиль чем-то напоминает обычный бег, где нагрузка распределяется равномерно. Все просто: вы двигаетесь по лыжне, правильно продвигая ноги вперед и отталкиваясь лыжными палками назад. Но, в отличие от бега, здесь нет никакой ударной нагрузки на суставы и позвоночник.

К слову, именно по этой причине многие тренеры в фитнес-клубах не рекомендуют заниматься на беговой дорожке, а ставят клиентов на эллиптический тренажер. Работа на нем частично напоминает ходьбу на лыжах в классическом стиле.

Также важно понимать, что тренировка на лыжах (даже в классическом стиле) – это очень серьезная нагрузка практически на всю мускулатуру тела, сердечно-сосудистую систему, суставы и позвоночник. Это значит, что входить в тренировочный ритм нужно постепенно.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В первую неделю продолжительность тренировки не должна превышать получаса. Ходите в таком темпе, чтобы не задыхаться и не переутомляться. Как правило, чтобы привыкнуть к нагрузке, начинающему нужно две недели регулярных занятий. В среднем продолжительность тренировки после того, как вы втянетесь в режим, не должна превышать 60 минут. А вот количество занятий должно быть не меньше трех в неделю.

Также важно правильно подойти к выбору экипировки: от этого зависит не только комфорт во время занятия, но и эффективность. Вы не должны мерзнуть, но и сильно потеть тоже опасно. Во время занятий на кардиотренажерах, необходимо употреблять достаточное количество жидкости, чтобы восполнять потери воды и минеральных солей, которые выходят с потом. При тренировках на улице зимой потребность в употреблении жидкости снижена, но одеваться все же стоит с умом. Чтобы правильно подобрать одежду для катания в различных погодных условиях, обратитесь к консультанту в спортивном магазине. К выбору экипировки стоит подойти гораздо серьезнее, чем даже к выбору лыж.