Фитнес предложили включить в ДМС

Фото: Depositphotos/DimaGavrish
Ассоциация операторов фитнес-индустрии предложила Минздраву РФ включать занятия в фитнес-клубах в договоры добровольного медицинского страхования (ДМС), сообщает ТАСС.
В письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко говорится, что такой запрос от страховых компаний существует, но эта деятельность требует медицинских лицензий.
"Предлагаем разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС", – попросили в ассоциации.
Сейчас соискатели медицинских лицензий должны иметь помещение и медицинское оборудование, а руководитель организации и руководитель структурного подразделения должны иметь высшее медицинское образование, а также стаж работы не менее пяти лет.
Основательница клубов Orange Fitness и "Ситифитнес" Анастасия Юсина рассказала, что получение медицинской лицензии – это тяжелая, избыточная и дорогостоящая процедура. Она подчеркнула, что для медкабинета в фитнес-клубе соответствие этим требованиям не нужно.
В АОФИ также предлагают создать совместную с Минздравом программу по поддержанию физической формы медработников, включенных в систему государственного здравоохранения. В ассоциации считают, что собственный опыт тренировок для врачей изменит их подходы к рекомендациям о позитивном влиянии регулярных тренировок на здоровье.
Ранее стало известно, что участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин. Дефицит препарата объясняется ориентированностью на обеспечение государственного заказа.
По данным СМИ, летом клиники оформили заявки на бронирование вакцин в размере десятков тысяч доз. Однако в настоящий момент привиться вакцинами из линейки "Ультрикс" можно лишь в ограниченных количествах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: