Фитнес предложили включить в ДМС

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Ассоциация операторов фитнес-индустрии предложила Минздраву РФ включать занятия в фитнес-клубах в договоры добровольного медицинского страхования (ДМС), сообщает ТАСС.

В письме на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко говорится, что такой запрос от страховых компаний существует, но эта деятельность требует медицинских лицензий.

"Предлагаем разработать упрощенную систему лицензирования для возможности включения фитнес-услуг в полисы ДМС", – попросили в ассоциации.

Сейчас соискатели медицинских лицензий должны иметь помещение и медицинское оборудование, а руководитель организации и руководитель структурного подразделения должны иметь высшее медицинское образование, а также стаж работы не менее пяти лет.

Основательница клубов Orange Fitness и "Ситифитнес" Анастасия Юсина рассказала, что получение медицинской лицензии – это тяжелая, избыточная и дорогостоящая процедура. Она подчеркнула, что для медкабинета в фитнес-клубе соответствие этим требованиям не нужно.

В АОФИ также предлагают создать совместную с Минздравом программу по поддержанию физической формы медработников, включенных в систему государственного здравоохранения. В ассоциации считают, что собственный опыт тренировок для врачей изменит их подходы к рекомендациям о позитивном влиянии регулярных тренировок на здоровье.

Ранее стало известно, что участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин. Дефицит препарата объясняется ориентированностью на обеспечение государственного заказа.

По данным СМИ, летом клиники оформили заявки на бронирование вакцин в размере десятков тысяч доз. Однако в настоящий момент привиться вакцинами из линейки "Ультрикс" можно лишь в ограниченных количествах.