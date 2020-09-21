В Москве наблюдается рост вакцинации от гриппа по сравнению с прошлым годом – депутат МГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева отметила рост вакцинации от гриппа в столице. Об этом передает Агентство "Москва".
"В этом году в полтора-два раза больше вакцинаций, чем было год назад, и это очень хорошая тенденция, особенно на фоне того, что пандемия еще не побеждена окончательно, и мы не знаем точно, как повлияет на организм одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией", – рассказала парламентарий.
По словам Ларисы Картавцевой, лучше будет привиться от гриппа.
"Я рекомендую сделать прививку каждому, однако перед вакцинацией обязательно нужно проконсультироваться с врачом", – обратила внимание депутат МГД.
Она предупредила, что бывают противопоказания, из-за которых нельзя делать прививку против гриппа.
"Есть временные отводы: если вы чувствуете симптомы ОРВИ или у вас обострилось хроническое заболевание, прививку лучше отложить", – уточнила она.
При этом консультироваться с медиком надо в обязательном порядке детям и беременным женщинам, напомнила парламентарий.
В Москве действует свыше 450 прививочных пунктов. Большая часть из них расположена в городских поликлиниках. Часть пунктов москвичи могут найти на улице около станций метро, сказала Лариса Картавцева.
Вакцинация в мобильных точках доступна горожанам старше 18 лет, а дети и подростки могут сделать прививку только в поликлинике. "Пока в нашем распоряжении нет вакцины от коронавирусной инфекции, следует обезопасить организм хотя бы от гриппа", – заключила депутат.
Ранее в Депздраве объяснили, почему детям важно сделать прививку против гриппа. При этом в ведомстве уточнили, что вакцинация проходит во всех регионах РФ.
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