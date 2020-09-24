Участники системы ДМС не смогут получить популярную вакцину – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин, рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.

Дефицит препарата объясняется ориентированностью на обеспечение государственного заказа.

"Это связано с решениями руководства страны по серьезному увеличению охвата вакцинацией: до 60% всех граждан и 75% – из групп риска", – пояснили в компании "Форт", которая занимается производством вакцины.

По данным СМИ, летом клиники оформили заявки на бронирование вакцин в размере десятков тысяч доз, сказал заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.

Однако в настоящий момент привиться вакцинами из линейки "Ультрикс" можно лишь в ограниченных количествах, уточнил руководитель управления по взаимодействию с партнерами и медицинской экспертизы "АльфаСтрахования" Максим Ремнев. Он добавил, что партнеры страховщика сейчас получили примерно треть от заказанных объемов вакцин.

Кроме того, ВСК оставляла заявку на поставку 2 тысяч единиц. Тем не менее клиники, которые входят в страховые планы компании, вакцинировать пациентов данным препаратом не смогут.

Еще отсутствует вакцина у партнеров "РЕСО-Гарантии" и "Ренессанс страхования", поясняют в страховых компаниях.

Ранее все регионы России получили пробные партии вакцины "Спутник V" от COVID-19. Первая в мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа.