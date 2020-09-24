Все регионы России получили пробные партии вакцины "Спутник V" от COVID-19

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Всем регионам России доставили пробные партии вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Все регионы получили первые пробные партии вакцины "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России", – сообщили в ведомстве, уточнив, что все препараты имеют цифровую маркировку.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа. Ее создали специалисты Центра имени Гамалеи. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян станут с помощью специального ресурса.

Владимир Путин рассказывал, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность. По его словам, она зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами РФ. Он напомнил, что специалисты провели доклинические и клинические испытания вакцины на животных и добровольцах.

