Россиянам рассказали о новых законах, которые вступят в силу в августе

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента
На сайте Госдумы появился список новых законов, которые вступят в силу в России с 1 августа.
К примеру, к налогоплательщикам с 1 января 2022 года будет применяться налоговый вычет на занятия спортом. Вместе с другими социальными вычетами его сумма не может составлять больше 120 тысяч рублей в год.
"Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги – это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым", – отметил председатель ГД Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
Кроме того, начнут действовать новые правила оформления ОСАГО. Теперь у водителей не будет необходимости предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора об обязательном страховании.
Также с 1 августа взять дополнительный участок смогут участники программы "Дальневосточный гектар", успешно освоившие землю.
Помимо всего прочего, физические лица, которые не являются налоговыми резидентами России, будут освобождены от выплаты части налогов. Также сдвинутся сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.
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