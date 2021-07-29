В России предлагают отменить лицензирование управляющих компаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Комиссия по ЖКХ общественного совета при Минстрое предложила отменить лицензирование управляющих компаний, которые занимаются обслуживанием жилого сектора, заменив его обязательным вступлением в саморегулируемые организации (СРО). Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что инициатива уже обсуждалась с представителями Минстроя и в ближайшее время будет направлена на рассмотрение ведомства.

Механизм лицензириования управляющих компаний был введен в 2014 году как вынужденная и временная мера для повышения качества услуг и борьбы с мошенниками, которые регистрировались в офшорах, копили долги перед ресурсоснабжающими организациями, после чего исчезали. Лицензия дает фирме право управлять определенным числом объектов, подтверждая у нее наличие необходимых кадровых, финансовых и хозяйственных ресурсов.

По словам экспертов, отмена лицензирования может подразумевать отказ от контроля со стороны жилищной инспекции, на смену которому придет механизм страхования ответственности управляющей компании перед жильцами со стороны СРО. Однако это следует делать параллельно, повышая качество управления, полагает зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

"Нужно идти путем совершенствования Жилищного кодекса в части управления домами и лицензирования УК, параллельно развивать СРО в жилищной сфере. После того как управляющие компании вступят в СРО, лицензирование отомрет само по себе", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в России может стать обязательным указание класса энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать к 2023 году.

Предполагается, что благодаря нововведению можно будет узнавать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ. При этом дополнительных финансовых сборов с населения за определение класса энергоэффективности здания не предусмотрено.