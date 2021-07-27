Указание класса энергоэффективности жилья может стать обязательным в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России указание класса энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду может стать обязательным. Такой законопроект власти планируют разработать к 2023 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на доработанный Минэкономразвития проект комплексного повышения энергоэффективности экономики РФ.

Исполнителями и соисполнителями являются Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор.

Предполагается, что благодаря нововведению можно будет узнавать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ. При этом дополнительных финансовых сборов с населения за определение класса энергоэффективности здания не предусмотрено.

Председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний "Национальный жилищный конгресс" Ирина Булгакова напомнила, что в России классы энергоэффективности многоквартирным домам присваивают с 2011 года. Самый высокий класс обозначается как А++. Он соответствует минимальному потреблению энергии. Самый низкий – G.

Член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директор эксперт-бюро "ЭнергиаВита" Мария Степанова наиболее дорогим ресурсом в платежке назвала тепло. При этом установка счетчиков позволяет снизить ежемесячные платежи. В зависимости от энергетического класса здания отличие в плате за ЖКУ на один квадратный метр может равняться 30%.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук добавил, что разница в расходах на тепло в зданиях классов С и А может составить 40%.

Булгакова, в свою очередь, уточнила, что итоговый платеж зависит от площади недвижимости, климатической зоны, привычек жильцов. В то же время в здании класса А++ в сравнении с G при равных условиях потребление энергии ниже более чем в два раза.

Склянчук сообщил, что в настоящее время примерно 70% многоквартирных домов имеют невысокий класс энергоэффективности.

Комплексный план повышения энергоэффективности экономики РФ в том числе предполагает, что в первом квартале 2022 года будут сформированы критерии, позволяющие определять необходимость оборудования многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами или элеваторными узлами для регулирования отопления.

План предусматривает и разработку законопроекта о введении классов энергоэффективности для общественных и административных зданий ко второму кварталу 2022 года. К первому кварталу 2022 года – разработку и утверждение методических рекомендаций контроля за выполнением требований энергетической эффективности к проектным решениям.

Также к четвертому кварталу 2022 года в планах разработать законопроект о компенсации расходов льготников на оплату коммунальных услуг, если в доме проводили работы по повышению энергоэффективности.

Коммерческий директор ГК "Основа" Игорь Сибренков отметил, что себестоимость возведения энергоэффективного здания выше как минимум на 5–10%. В то же время эта переплата окупится через 3–4 года благодаря экономии на ЖКУ.

Ранее сообщалось, что в Москве строят все больше энергоэффективных домов. Благодаря новым технологиям электрические нагрузки многоэтажки снижаются на 25–30%.

