Эксперт рассказала, как сэкономить 30% при оплате услуг ЖКХ

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Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева дала совет по экономии при оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень часто мы отапливаем улицы из-за нарушенного теплового контура здания или потому, что не можем самостоятельно регулировать температуру воздуха и открываем форточки и окна. Энергоэффективный капремонт позволит снизить платежи за ЖКХ на 30%, – отметила Разворотнева.

Она уточнила, что индивидуальные тепловые пункты с регулировкой температуры и современные технологии теплоизоляции могут помочь сэкономить до 35% тепла.

При этом закрытая система горячего водоснабжения позволит сэкономить до 25% воды, а современные системы освещения – до 35% трат на электричество.

Такие меры могут позволить проконтролировать не только объем услуг, но и их качество, заключила специалист.

Ранее в Совфеде одобрили законопроект, который вводит новый налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом. Закон даст россиянам возможность вернуть часть оплаченной суммы за занятия спортом, в том числе за занятия их детей до 18 лет.