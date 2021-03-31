СФ одобрил налоговый вычет для физлиц за занятия спортом

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В Совфеде одобрили законопроект, который вводит новый налоговый вычет за занятия спортом и фитнесом.

Социальный вычет коснется организаций и физических лиц, предоставляющих платные физкультурно-оздоровительные услуги. Закон даст россиянам возможность вернуть часть оплаченной суммы за занятия спортом, в том числе за занятия их детей до 18 лет.

Максимальный размер такого вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Помимо этого, в ведомстве одобрили закон, вводящий понятие "Физкультурно-оздоровительная услуга", под которым подразумевается деятельность, осуществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее организационно-правовой формы.

Ранее Совфед одобрил закон о защите граждан от необоснованного обвинения в обороте наркотиков.

Согласительная комиссия уточнила норму закона положением, по которому факт пребывания лица в состоянии наркотического опьянения без отсутствия данных о факте их передачи не может служить основанием для возбуждения соответствующих уголовных дел.