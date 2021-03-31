Совфед одобрил закон о защите граждан от необоснованного обвинения в обороте наркотиков

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Сенаторы одобрили закон, согласно которому факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения против него уголовного дела о сбыте наркотиков.

В конце прошлого года Совет Федерации отклонил этот закон. После этого была создана согласительная комиссия в составе депутатов Госдумы и сенаторов. Редакцию законопроекта, составленную комиссией, повторно приняла нижняя палата парламента, а 31 марта ее одобрили сенаторы.

Закон вносит изменения в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Авторы отмечают, что инициатива направлена на исключение фактов необоснованного возбуждения уголовных дел по статьям 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса.

Согласительная комиссия уточнила норму закона положением, по которому факт пребывания лица в состоянии наркотического опьянения без отсутствия данных о факте их передачи не может служить основанием для возбуждения соответствующих уголовных дел.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о наказании за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Он разработан в соответствии со стратегией государственной антинаркотической политики России. За нарушение закона предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. Его могут увеличить до 15 лет, если склонение к употреблению наркотиков приведет к смерти двух или более потерпевших.