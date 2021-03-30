Эксперт объяснила, каким банкам не следует доверять сбережения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Слишком высокая ставка по депозитам может указать на ненадежный банк. Такое мнение высказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова в беседе с News.ru.
Эксперт подчеркнула, что также должны насторожить яркая реклама и навязчивый менеджмент. Желающим подробно проанализировать, все ли в порядке с банком, она порекомендовала обратиться к сайту ЦБ.
Бодрова также посоветовала смотреть на новостной фон вокруг финансовой организации. Желательно, чтобы к банку отсутствовали претензии от регулятора и крупных клиентов.
Неисполнение предписаний Центробанка, приостановка лицензии, уменьшение количества филиалов в короткий отрезок времени должны заставить потенциальных клиентов задуматься, заключила эксперт.
Ранее сообщалось о планах банков отмечать ненадежных клиентов. Банк России начал разработку программного обеспечения для платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). К середине 2022 года финансовые организации смогут подключиться к ней.
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