Эксперт объяснила, каким банкам не следует доверять сбережения

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Слишком высокая ставка по депозитам может указать на ненадежный банк. Такое мнение высказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова в беседе с News.ru.

Эксперт подчеркнула, что также должны насторожить яркая реклама и навязчивый менеджмент. Желающим подробно проанализировать, все ли в порядке с банком, она порекомендовала обратиться к сайту ЦБ.

Бодрова также посоветовала смотреть на новостной фон вокруг финансовой организации. Желательно, чтобы к банку отсутствовали претензии от регулятора и крупных клиентов.

Неисполнение предписаний Центробанка, приостановка лицензии, уменьшение количества филиалов в короткий отрезок времени должны заставить потенциальных клиентов задуматься, заключила эксперт.

Ранее сообщалось о планах банков отмечать ненадежных клиентов. Банк России начал разработку программного обеспечения для платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). К середине 2022 года финансовые организации смогут подключиться к ней.