Банки планируют помечать ненадежных клиентов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Банк России начал разработку программного обеспечения для платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). К середине 2022 года финансовые организации смогут подключиться к ней, сообщает газета "Известия".
В Центробанке рассчитывают, что закон о запуске примут в весеннюю сессию Госдумы и он вступит в силу в конце 2021 – начале 2022 года, что позволит пометить ненадежных клиентов.
"Информация до них будет доводиться ежедневно через личные кабинеты. Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска. Соответственно, у предпринимателей не будет необходимости в том, чтобы подключаться к платформе", – отметили в ЦБ.
По словам начальника департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмилы Соколовой, платформа будет полезна. Она позволит устанавливать риск клиента, учитывая оценку ЦБ, имеющего большой опыт в таких вопросах, а также видит всю цепочку движения денежных средств и, соответственно, владеет большей платежной информацией.
В целом банковское сообщество поддерживает появление единой системы с данными о риск-профиле юрлиц, но к концепции платформы ЗСК есть вопросы, в частности относительно распределения ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии.
Ранее экономист рассказал, когда пластиковые карты уйдут в прошлое. Так, по словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, примерно через 10 лет пластиковые банковские карты могут пропасть с рынка в РФ. Он считает, что пластиковые карточки уступят виртуальным картам и иным методам платежей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: