Банки планируют помечать ненадежных клиентов

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Банк России начал разработку программного обеспечения для платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). К середине 2022 года финансовые организации смогут подключиться к ней, сообщает газета "Известия".

В Центробанке рассчитывают, что закон о запуске примут в весеннюю сессию Госдумы и он вступит в силу в конце 2021 – начале 2022 года, что позволит пометить ненадежных клиентов.

"Информация до них будет доводиться ежедневно через личные кабинеты. Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска. Соответственно, у предпринимателей не будет необходимости в том, чтобы подключаться к платформе", – отметили в ЦБ.

По словам начальника департамента финансового мониторинга банка "Зенит" Людмилы Соколовой, платформа будет полезна. Она позволит устанавливать риск клиента, учитывая оценку ЦБ, имеющего большой опыт в таких вопросах, а также видит всю цепочку движения денежных средств и, соответственно, владеет большей платежной информацией.

В целом банковское сообщество поддерживает появление единой системы с данными о риск-профиле юрлиц, но к концепции платформы ЗСК есть вопросы, в частности относительно распределения ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии.

Ранее экономист рассказал, когда пластиковые карты уйдут в прошлое. Так, по словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, примерно через 10 лет пластиковые банковские карты могут пропасть с рынка в РФ. Он считает, что пластиковые карточки уступят виртуальным картам и иным методам платежей.