Экономист рассказал, когда пластиковые карты уйдут в прошлое

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Примерно через 10 лет пластиковые банковские карты могут пропасть с рынка в РФ. Такой прогноз дал гендиректор Visa в России Михаил Бернер, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Он считает, что пластиковые карточки уступят виртуальным картам и иным методам платежей.
По мнению экономиста, преподавателя Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислава Гинько, надо смотреть на динамику того, как активируют карты банков. Как подчеркнул эксперт, сейчас россияне чаще переходят на виртуальные платежные системы.
"Они даже не хотят приходить в отделение за пластиковой картой, то есть они понимают, что картой можно пользоваться в приложении. Это касается даже крупных наших банков", – сказал Гинько. Экономист, делая прогноз, допускает, что через 5 лет пластиковые карты станут нишевым сегментом.
Ранее эксперт рассказал, какие данные могут узнать мошенники по номеру телефона. Используя сервис Сбербанка по переводу денег, по номеру телефона можно узнать имя и отчество его владельца, а также первую букву фамилии.
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