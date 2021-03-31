Эксперт рассказал, как выбрать кредитную карту

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Вице-президент Ассоциации российских банков по международному сотрудничеству Олег Прексин дал несколько советов по выбору кредитной карты. Об этом сообщает Pravda.Ru.
В первую очередь он рекомендовал внимательно отнестись к заключаемому с банком договору и осторожно ознакомиться со всеми условиями.
Также нужно обратить свое внимание на срок беспроцентного использования кредита, чтобы избежать нежелательных последствий и более высоких процентов, уточнил эксперт.
Прексин также предупредил об опасности оформления кредитной карты с лимитом от 100 тысяч рублей. По его мнению, у владельцев таких карт может появиться желание потратить больше средств, чем необходимо.
Кроме того, специалист напомнил, что в некоторых банках могут взимать плату за обслуживание кредитных карт и списывать комиссию при большинстве операций.
Ранее эксперт объяснила, каким банкам не следует доверять сбережения. Желающим подробно проанализировать, все ли в порядке с банком, она порекомендовала обратиться к сайту ЦБ.
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