В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти

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Названы причины подорожания бензина при дешевой нефти в России. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По словам замглавы Минэнерго РФ Павла Сорокина, на стоимость топлива в России влияют три фактора.
"Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно", – сказал Сорокин.
Он пояснил, что в середине марта этого года цены на нефть возросли, но курс рубля не укрепился. Это привело к тому, что цена нефти увеличилась с 3–3,5 тысячи за бочку до 5 тысяч.
Второй фактор заключается в том, что двухпроцентные темпы роста цены на бензин практически идентичны уровню инфляции. Сорокин пояснил, что при колебаниях цен на бензин аналогично стоимости нефти появится негативная реакция бизнеса и населения. Для этого был введен специальный демпферный механизм, с помощью которого цена бензина остается в рамках инфляции.
"И третий момент – бизнес всегда неохотно идет на снижение розничных цен. К сожалению, это свойственно коммерческому сектору. Поэтому и до демпфера при падении цен на нефть бензин сильно не дешевел", – подытожил Сорокин.
Замглавы Минэнерго подчеркнул, что в стране не прогнозируется дефицита бензина в ближайшее время.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе не увидели предпосылок для сильного роста цен на топливо на АЗС. Заместитель главы ФАС Виталий Королев отметил, что в ведомстве держат ситуацию на контроле и регулярно докладывают об изменениях в правительство РФ.
Кремль высказался о возможных скачках цен на топливо
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