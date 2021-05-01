Москвичи поддержали инициативу Разворотневой снизить плату за ЖКХ на 30%

Фото: Сергей Харламов

Москвичи провели флешмоб в поддержку инициативы члена Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева снизить на 30% платежи за услуги ЖКХ.

Ранее правозащитница озвучила ряд мер, которые необходимо предпринять для снижения платы на коммунальные услуги более чем на треть.

"Россияне могут и должны платить за услуги ЖКХ меньше. Для этого необходимо изменить ряд законов и принять некоторые программы.Повышение энергоэффективности домов, отказ от ежегодного повышения тарифов, обеспечение собственникам реального контроля за содержанием своего имущества и средствами, перечисляемыми управляющим компаниям – эти меры позволят не только уменьшить суммы в платежках граждан на 30% и более, но и положительно скажутся на качестве их жизни", – заявила Разворотнева.

Жители поддержали инициативу правозащитницы. В окнах домов они вывесили плакаты с надписями "Хватит переплачивать за услуги ЖК. Минус 30%", "За Разворотневу. Мы должны платить за услуги ЖКХ меньше" и другие. Флешмоб прошел в нескольких районах столицы.

"В детстве мы ходили с родителями на первомайскую демонстрацию с самодельными плакатами. Однако сейчас пандемия, демонстрации не проводят. Поэтому договорились в социальных сетях с другими людьми провести такую мирную акцию в надежде быть услышанными" – рассказал москвич Иван Курочкин.

По его словам, поддержать Разворотневу граждан побудили желание снизить плату за коммунальные услуги и желание улучшить ситуацию в сфере ЖКХ.

Также Разворотнева выступила за упрощение порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ и возможность их получения плательщиками с долгами.