Горожанам рассказали об онлайн‑услугах департамента городского имущества столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Для москвичей доступны онлайн 35 услуг, связанных с недвижимостью или землей, которые предоставляет департамент городского имущества столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняются, горожане могут встать на учет по улучшению жилищных условий, купить со скидкой земельный участок и оформить права на уже арендуемое у города помещение для реализации малого бизнеса.
В настоящее время 24 из 35 государственных услуг в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений можно получить онлайн на mos.ru.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, согласно статистике за последние пять лет, количество обращений за госуслугами департамента превышает 100 тысяч в год.
"При этом все больше граждан выбирают услуги в электронном виде, отказываясь от бумажной альтернативы", – приводятся в материале слова Ефимова.
Вице-мэр подчеркнул, что таких обращений еще в 2015 году было всего около 5%, тогда как в 2020 году – 26,3%. Каждый год список услуг, получаемых в электронном формате, увеличивается. Так, в 2015 году онлайн были доступны 13 госуслуг, а уже в 2020 году – почти в два раза больше.
"В 2015 году онлайн были доступны 13 госуслуг, в конце 2020 года — почти вдвое больше. В 2021 году все услуги в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений будут доступны онлайн", – сказал он.
Горожане чаще всего обращаются в департамент за документами на квартиры и дома, говорится в материале. Самой популярной услугой стало получение информации о правах на жилье, которое было зарегистрировано до 31 января 1998 года. Также популярной является услуга по приватизации жилья.
В дистанционном режиме можно узнать информацию о заключении договоров социального найма, получить согласие на обмен жилья по договору социального найма или деприватизировать квартиру.
Также в режиме онлайн можно получить госуслуги по очереди на улучшение жилищных условий, информацию о строительстве дома, узнать о льготах и другое.
Ранее стало известно, что более 950 представителей малого бизнеса Москвы арендовали помещения по льготной и минимальной ставке в 2020 году. Самое маленькое помещение, которое было арендовано с января 2020 года, имеет площадь 1,8 квадратных метра и находится в районе Соколиная гора. Наибольшее арендованное помещение расположено в Строгине, его площадь составляет 1 033,7 квадратных метра.
Программа льготной аренды нежилых помещений нацелена на малый бизнес, а именно на те предприятия, которые арендуют объекты площадью до 300 квадратных метров. Также на льготную аренду могут претендовать компании, которые занимаются социально значимыми видами деятельности.
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