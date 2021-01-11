Сервисы сверки счетов владельцев городской недвижимости обновили на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Завершилась модернизация сервиса сверки финансово-лицевых счетов и государственной функции "Запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Теперь арендаторам городских помещений и земельных участков, а также покупателям объектов нежилого фонда столицы доступна возможность одновременного запроса двух сервисов.
"Кроме знакомых опций они могут также дистанционно воспользоваться запросом акта сверки расчетов по каждому счету путем перехода в соответствующую государственную функцию", – пояснил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Для получения актуальной информации о финансово-лицевых счетах по договорам аренды и продажи городской недвижимости необходим личный кабинет на сайте mos.ru.
"После проверки данных будет доступна информация о задолженности и ее детальное описание. Заявители получат детализацию начислений и платежей по выбранному финансово-лицевому счету, сведения о долгах или переплате по договору аренды или продажи", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Если у заявителя возникнет вопрос о состоянии финансово-лицевого счета нужно выбрать один или несколько финансово-лицевых счетов в сервисе сверки в форме запроса и нажать "Запросить акт".
Ранее стало известно, что более 950 представителей малого бизнеса Москвы арендовали помещения по льготной и минимальной ставке в 2020 году.
Стоимость на недвижимость выросла за последний год
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