Свыше 950 столичных бизнесменов арендовали помещения по льготной ставке в 2020 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Более 950 представителей малого бизнеса Москвы арендовали помещения по льготной и минимальной ставке в 2020 году, сообщили в столичном департаменте городского имущества.

"По состоянию на декабрь 2020 года, свыше 950 представителей малого бизнеса арендовали городские помещения по минимальной (4,75 тыс. руб.) или льготной ставке (3,5 тыс. руб.)", – отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что самое маленькое помещение, которое было арендовано с января 2020 года, имеет площадь 1,8 квадратных метра и находится в районе Соколиная гора. Наибольшее арендованное помещение расположено в Строгино, его площадь составляет 1 033,7 квадратных метра.

В департаменте добавили, что программа льготной аренды нежилых помещений нацелена на малый бизнес, а именно на те предприятия, которые арендуют объекты площадью до 300 квадратных метров. Также на льготную аренду могут претендовать компании, которые занимаются социально значимыми видами деятельности.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что представители столичного малого и среднего бизнеса могут арендовать помещения на льготных условиях. В среднем они будут в полтора раза дешевле, чем те предложения, которые будут выставлены на городских торгах.

"В рамках программы представители малого и среднего бизнеса могут арендовать недвижимость на срок до 10 лет по цене от 1 тыс. руб. за 1 кв. м в год для подвальных помещений и от 4 тыс. 750 руб. за объекты на первых этажах и выше. Льготная программа аренды действует в Москве с 2017 года, за это время предприниматели арендовали у города по сниженной ставке более 1,5 тыс. помещений", – заявил Ефимов.

В столичном департаменте городского имущества заявили, что с января по середину декабря 2020 года через специальные аукционы арендовали 575 городских помещений. Отмечается, что представители столичного малого и среднего бизнеса могут выбрать любой формат помещений, который необходим для их предприятий.

Ранее стало известно, что власти Москвы увеличили финансовую поддержку МСП до почти 3 миллиардов рублей. Кроме того, для представителей маленьких компаний запустили обучающие курсы и акселерационные программы.