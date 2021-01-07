Москва продолжает улучшать позиции в международных рейтингах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва в 2020 году улучшила позиции в 23 международных рейтингах. Об этом говорят данные аналитического центра при правительстве столицы.
Также Москва заняла высокие строчки в четырех из восьми впервые опубликованных рейтингов. Специалисты связывают такое признание с позитивной динамикой в развитии столичной экономики, инноваций и стартапов, с ростом цифровизации и улучшением качества жизни горожан.
В прошлом году город вошел в список лучших в мире в рейтинге The World`s 100 Best Cities международного консалтингового агентства Resonance Consultancy. В январе столица занимала в нем пятое место, а уже в октябре поднялась на четвертое, опередив Токио, Сингапур и Дубай.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, высокие позиции в рейтинге подтверждают статус столицы как одного из самых востребованных для жизни, бизнеса и путешествий городов мира даже в такой сложный период.
Города оценивали по нескольким критериям. К примеру, Москва заняла первое место в категории "Продукт" и вошла в тройку лидеров в категории "Место". Авторы рейтинга считают, что столица стала более привлекательной для пеших прогулок благодаря программе "Моя улица".
В ноябре Москва вошла в топ-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations по удобству для жизни экспатов. Министр правительства Москвы Кирилл Пуртов отмечал, что карьерные возможности в столице экспаты оценили выше всего, подняв город на 12-е место. Оценка финансового положения поставила Москву на 16-е место, удовлетворенности общественным транспортом – на 19-е место, доступности жилья – на 21-е.
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