Москва вошла в топ-20 городов по привлекательности жизни для экспатов

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Москва вошла в топ-20 рейтинга Expat Insider международного агентства Internations по удобству для жизни экспатов. Об этом рассказали в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

Отмечается, что данное агентство оценивает комфортабельность разных городов для проживания иностранных специалистов.

"Российская столица поднялась в нем (рейтинге) за год с 54-го до 17-го места и по совокупной оценке обошла Нью-Йорк, Берлин и Цюрих", – сказано в сообщении.

Рейтинг основан на данных опроса международного сообщества экспатов, в котором приняло участие 15 тысяч человек из 181 страны. Им было предложено оценить 66 городов мира.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что первые строчки в рейтинге достались Валенсии, Аликанте и Лиссабону. В конце списка находятся Стамбул, Пекин и Кейптаун. Рядом с Москвой расположились Люксембург, Хошимин, Доха и Вена.

"Живущие в Москве иностранцы дают высокую оценку различным сферам жизни в столице, этому способствуют созданные благоприятные условия для бизнеса и инвестиций, в том числе для иностранных компаний. Немаловажно, что выше всего Москву оценили по финансовому положению и карьерным возможностям: в столице сохраняется низкий уровень инфляции и одна из самых низких среди мировых мегаполисов безработица, даже в кризисный период", – сказал Ефимов.

Оценивали города респонденты по четырем критериям: "проживание", куда входит доброжелательность населения, гостеприимство, "жилье и финансы", где предлагалось определить уровень доступности жилья и финансовое положение, "качество жизни", что подразумевает оценку климата, транспорта, безопасности, здравоохранения, окружающей среды, "работа в городе" – карьера, баланс между личной жизнью и работой.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что карьерные возможности в столице экспаты оценили выше всего, подняв город на 12-е место. Оценка финансового положения поставила Москву на 16-е место, удовлетворенности общественным транспортом – на 19-е место, доступности жилья – на 21-е.

"В динамике Москва продемонстрировала существенный рост почти по всем группам показателей: с 69-го на 21-е по группе "Работа в городе", с 66-го до 35-го в группе "Проживание", с 49-го до 35-го по "Качеству жизни" и с 19-го на 14-е по "Финансам и жилью", – заключил Пуртов.

Ранее МГУ имени Ломоносова занял 37-е место в рейтинге World Reputation Rankings, представленном международным агентством Times Higher Education. Представители университета отметили, что этот престижный рейтинг – один из наиболее сбалансированных инструментов оценки, ему доверяют и ученые, и учащиеся со всего мира.

