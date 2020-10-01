Москва выиграла серебро на международном конкурсе умных городов – Сергунина

01 октября, 09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мобильное приложение "Моя Москва" удостоилось серебряной медали международного конкурса Всемирной организации устойчивых городов (WeGO) Smart Sustainable City Awards. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столичное приложение отметили в номинации "Эффективность правительства".
"Мы рады, что международные эксперты высоко оценили нашу работу. Развитие цифровой среды в Москве – процесс непрерывный, это напрямую связано с городским комфортом, качеством жизни и конкурентоспособностью нашего города в сравнении с другими мегаполисами мира", – объяснила представитель мэрии.
"Моя Москва" – это мобильное приложение портала mos.ru. Почти за два года его скачали уже 1,7 миллиона раз.
В приложении доступны не только онлайн-услуги и сервисы, но и городские новости, а также функционал для получения консультаций в общегородском контакт-центре. Кроме того, основной функционал "Моей Москвы" доступен людям с ограничениями по здоровью – в приложении можно увеличить шрифт или активировать голосовой ввод.
На сегодняшний день жителям столицы доступны более 370 электронных услуг. Как подсчитали аналитики, в среднем горожане обращаются к тем или иным сервисам около 30 тысяч раз в час.
В сентябре в Великобритании опубликовали рейтинг Nature Index, посвященный публикационной активности ученых из 200 городов мира. Москва заняла в нем 70-е место, опередив Рим, Женеву и Гамбург.
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