Москва улучшила позицию в рейтинге глобальных финансовых центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва поднялась на девять позиций в рейтинге глобальных финансовых центров The Global Financial Centres Index. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы рассказали, что прошлое издание рейтинга от аналитической компании Z/Yen пришлось на март 2020 года.
Москва добилась лучшего результата с 2011 года. В рейтинге столица РФ опередила такие крупные экономические центры, как Рио-де-Жанейро, Стамбул и Сан-Паулу.
"Это подтверждает ее роль как одного из крупнейших международных финансовых центров. Город активно формирует эффективную инвестиционную экосистему, развивает глобальные инвестпроекты, такие как ОЭЗ "Технополис "Москва", оказывает масштабную поддержку бизнесу", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По результатам оценки столица России осталась в категории "Глобальные диверсифицированные финансовые центры". Она является второй по значимости – выше только "Глобальные лидеры", в числе которых Лондон, Нью-Йорк и ряд других городов.
Рейтинг The Global Financial Centres Index компания Z/Yen выпускает с 2007 года каждые полгода. Города оцениваются по совокупности 138 показателей.
Ранее стало известно, что Москва поднялась на 25 позиций в рейтинге мировых инновационных кластеров. Среди 100 городов столица РФ занимает 32-е место.
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