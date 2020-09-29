Москва заняла 70-е место в рейтинге научных городов Nature Index

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Великобритании опубликовали рейтинг научных городов Nature Index, в котором Москва заняла 70-е место. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"Москва сохранила свои позиции в рейтинге научных городов Nature Index 2020 Science Cities британского издательского дома Springer Nature и в 2020 году заняла 70-е место из 200. Рейтинг отражает публикационную активность ученых из 200 городов мира и дает представление о том, какой вклад страна, город или организация вносят в развитие мировой науки", – рассказал глава ведомства Владимир Ефимов.
Он подчеркнул, что Москве удалось опередить такие мегаполисы, как Рим, Женева, Гамбург, а также выйти на один уровень с Веной, Осакой и Стокгольмом.
Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов рассказал, что рейтинг Nature Index основан на публикациях 82-х научных изданий об астрономии, физике, химии, науке о жизни, науке о Земле. Доля материалов о Москве в этих изданиях составила 45,1%.
Отмечается также, что российская столица заняла достаточно высокую позицию в одном из научных поднаправлений. Среди лучших городов по физическим исследованиям Москва оказалась на 26-м месте.
Накануне стало известно, что столица РФ улучшила позиции в рейтинге глобальных финансовых центров The Global Financial Centres Index. Москва поднялась в списке на девять строчек, причем это стало лучшим результатом города с 2011 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: