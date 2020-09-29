Москва заняла 70-е место в рейтинге научных городов Nature Index

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Великобритании опубликовали рейтинг научных городов Nature Index, в котором Москва заняла 70-е место. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва сохранила свои позиции в рейтинге научных городов Nature Index 2020 Science Cities британского издательского дома Springer Nature и в 2020 году заняла 70-е место из 200. Рейтинг отражает публикационную активность ученых из 200 городов мира и дает представление о том, какой вклад страна, город или организация вносят в развитие мировой науки", – рассказал глава ведомства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что Москве удалось опередить такие мегаполисы, как Рим, Женева, Гамбург, а также выйти на один уровень с Веной, Осакой и Стокгольмом.

Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов рассказал, что рейтинг Nature Index основан на публикациях 82-х научных изданий об астрономии, физике, химии, науке о жизни, науке о Земле. Доля материалов о Москве в этих изданиях составила 45,1%.

Отмечается также, что российская столица заняла достаточно высокую позицию в одном из научных поднаправлений. Среди лучших городов по физическим исследованиям Москва оказалась на 26-м месте.

Накануне стало известно, что столица РФ улучшила позиции в рейтинге глобальных финансовых центров The Global Financial Centres Index. Москва поднялась в списке на девять строчек, причем это стало лучшим результатом города с 2011 года.

