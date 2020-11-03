МГУ вошел в топ-40 лучших вузов мира

16:14
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
МГУ имени Ломоносова занял 37-е место в рейтинге World Reputation Rankings, представленном международным агентством Times Higher Education. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Представители университета отметили, что этот престижный рейтинг – один из наиболее сбалансированных инструментов оценки, ему доверяют и ученые, и учащиеся со всего мира.
Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что сильная сторона университета – это сохранение ценностей фундаментального образования.
Садовничий подчеркнул, что данная позиция в крупнейшем рейтинге мира – заслуга коллектива вуза, представителей всех подразделений образовательного учреждения.
"В сложный год связанных с пандемией COVID-19 вызовов и испытаний МГУ не только не растерял набранную динамику развития, но и упрочил свой статус как одного из ведущих центров на карте мирового образовательного пространства", – поделился ректор.
Ранее работу МГТУ имени Баумана в Москве приостановили в связи с нарушением мер профилактики коронавируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что очные занятия могут возобновиться только при соблюдении учреждением противоэпидемических мероприятий.
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