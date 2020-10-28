Роспотребнадзор назвал условие для возобновления работы МГТУ имени Баумана

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В МГТУ имени Баумана могут возобновиться очные занятия студентов при соблюдении учреждением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

"Управление считает возможным возобновить очное обучение студентов МГТУ имени Баумана с 29 октября 2020 года при условии постоянного контроля со стороны администрации университета выполнения всех противоэпидемических мероприятий в постоянном режиме функционирования учреждения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что данный вуз обязали продлить дистанционное обучение студентов четырех корпусов. Тогда в Роспотребнадзоре подчеркнули, что в корпусах МГТУ не предприняты меры по проветриванию помещений и обеззараживанию воздуха. Также вузом не были представлены документы по техническому обслуживанию и работе системы вентиляции. Кроме того, не везде имелась разметка для соблюдения социальной дистанции.



При этом в самом учреждении сообщили, что все нарушения правил санитарной безопасности в стенах вуза устранили. Отмечалось, что в университете увеличили количество ультрафиолетовых стерилизаторов в местах общего пользования.

Также стало известно, что 152 высших учебных заведения в России из 1 278 перешли на дистанционное обучение.

Кроме этого, в Москве будет усилен контроль за соблюдением эпидемиологических мер в вузах. Это необходимо для сдерживания роста случаев коронавирусной инфекции среди студентов.

