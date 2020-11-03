Эксперт предупредил об опасности бесплатных подписок в интернете

10:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников назвал опасность бесплатных подписок на услуги и сервисы в интернете. Об этом сообщает News.ru.
По словам специалиста, существует риск кражи персональных данных.
"За время пандемии какой ресурс нам только не предложил бесплатную подписку на кино и так далее. Все это предлагалось либо бесплатно, либо за один рубль. Но для того чтобы это даже бесплатно получить, нужно было что сделать? Ввести данные своей карты", – подчеркнул специалист.
При этом он добавил, что единого сервиса, который позволил бы ознакомиться с подробным перечнем действующих на карте подписок, не существует.
Гребенников отметил, что подобная ситуация не попадает под определение мошенничества. Действия сервисов являются уловкой, а непосредственно оформление подписки производит сам пользователь.
Директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев ранее рассказал, что пользователям не следует корректировать настройки SIM-карты в телефоне. Это действие может потенциально навредить интернет-соединению и работе связи.
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