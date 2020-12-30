Столичным предпринимателям одобрили свыше 3 тыс заявок на субсидии и гранты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице одобрены субсидии и гранты для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) на общую сумму около трех миллиардов рублей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За этот год правительством Москвы одобрено более трех тысяч заявок на субсидии и гранты. Объем поддержки малого и среднего бизнеса достиг почти трех миллиардов рублей", – приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она рассказала, что весь год система поддержки предпринимателей постоянно совершенствовалась. В столице число субсидий и грантов увеличилось до 14, а возможности для их получения были расширены. Также представителям МСП стала доступна программа льготного кредитования.

Наиболее востребованной мерой поддержки стала субсидия для франчайзи. На втором месте находится компенсация части затрат на участие в выставках. Рестораны, кафе и другие организации, работающие в сфере общепита, могли возместить часть средств, потраченных на продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды. На четвертом месте по востребованности – субсидия для экспортно ориентированных предприятий.

Кроме того, представители МСП активно пользовались возможностью частично возместить затраты на онлайн-продвижение. Организации в спортивной отрасли, сферах культуры, досуга и других благодаря субсидиям компенсировали расходы на коммунальные услуги, выплату процентов по кредитам, а также на лизинг или приобретение оборудования.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов ранее сообщил, что по итогам заявочной кампании 2020 года 36 московских предприятий получат финансовую поддержку почти на 770 миллионов рублей. Субсидии выдадут на возмещение затрат по лизингу и кредитным договорам, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям.