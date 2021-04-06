Москвичам рассказали, как подать заявку для получения субсидий на оплату ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве возобновилась процедура подачи заявок на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. До 1 апреля выплаты продлевались автоматически из-за пандемии коронавируса, передает портал мэра и правительства столицы.
Теперь в центрах "Мои документы" заявителям необходимо предоставлять документы, подтверждающие отсутствие задолженностей и уровень дохода семьи, а также документы, удостоверяющие личности всех членов семьи, реквизиты банковского счета или социальной карты москвича.
В случае если заявление подает представитель, потребуется еще и доверенность.
На данный вид социальной поддержки могут рассчитывать граждане России, Белоруссии и Киргизии, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие долгов за оплату коммунальных услуг. Кроме того, они должны являться собственниками жилья, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива, пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде или нанимателями жилья по договору найма в частном жилищном фонде.
В Москве субсидию получают порядка миллиона горожан. Более 80 процентов из них – это пенсионеры.
Подробная информация доступна на сайте Городского центра жилищных субсидий.
Ранее Общественная палата России и НП "ЖКХ Контроль" предложили увеличить число граждан, получающих льготы по ЖКУ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: