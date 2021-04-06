Москвичам рассказали, как подать заявку для получения субсидий на оплату ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве возобновилась процедура подачи заявок на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. До 1 апреля выплаты продлевались автоматически из-за пандемии коронавируса, передает портал мэра и правительства столицы.

Теперь в центрах "Мои документы" заявителям необходимо предоставлять документы, подтверждающие отсутствие задолженностей и уровень дохода семьи, а также документы, удостоверяющие личности всех членов семьи, реквизиты банковского счета или социальной карты москвича.

В случае если заявление подает представитель, потребуется еще и доверенность.

На данный вид социальной поддержки могут рассчитывать граждане России, Белоруссии и Киргизии, постоянно зарегистрированные в Москве и не имеющие долгов за оплату коммунальных услуг. Кроме того, они должны являться собственниками жилья, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива, пользователями жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде или нанимателями жилья по договору найма в частном жилищном фонде.

В Москве субсидию получают порядка миллиона горожан. Более 80 процентов из них – это пенсионеры.

Подробная информация доступна на сайте Городского центра жилищных субсидий.

Ранее Общественная палата России и НП "ЖКХ Контроль" предложили увеличить число граждан, получающих льготы по ЖКУ.

