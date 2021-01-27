Cубсидии на оплату ЖКУ в Москве будут продлеваться автоматически до 1 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 1 апреля 2021 года будут автоматически продлеваться субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Для продолжения получения субсидий на оплату ЖКУ, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года, подавать заявление жителям столицы не нужно", – отметил он.

Заммэра добавил, что субсидию получают семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.

Уточняется, что решение об автоматическом продлении выплат до конца 2020 года было принято ранее из-за пандемии. Данную меру поддержки продлили вновь.

Ранее сообщалось, что не менее одного миллиона умных счетчиков, которые используются в ЖКХ, могут оказаться вне закона. Отмечалось, что, согласно приказу, который утвержден Минцифры РФ 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии признана российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi.