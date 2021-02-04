В России возвращают штрафы за неуплату услуг ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Замглавы министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров подтвердил, что в феврале 2021 года гражданам РФ снова будут начислять пени и штрафы за неуплату по услугам ЖКХ. Об этом сообщает газета "Известия".
Специалист сослался на то, что истек срок действия постановления правительства РФ от 2 апреля 2020 года об особом порядке предоставления услуг ЖКХ. Согласно ему, граждане в период распространения коронавируса были освобождены от выплаты пени и штрафов.
"...с января 2021 года возобновляется начисление и взыскание пеней и штрафов за несвоевременное или неполное внесение взносов за капитальный ремонт, платы за жилое помещение", – уточнил Егоров.
В полной мере также возобновляются предоставление коммунальных услуг и расчеты за потребленные коммунальные ресурсы. Согласно измененному порядку, представители коммунальных служб также снова смогут приостанавливать оказание коммунальных услуг, если они не оплачены или оплачены не в полном объеме.
Как показало исследование аналитиков Сбера, около 90% москвичей оплачивают услуги ЖКХ удаленно. Чаще всего горожане предпочитают пользоваться мобильным приложением или услугой автоплатежа по заранее введенным реквизитам.
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