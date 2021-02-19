Общественники предложили расширить льготы по оплате ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Общественная палата России и НП "ЖКХ-Контроль" предложили увеличить число граждан, получающих льготы по ЖКУ. Об этом сообщает газета "Известия".
Глава комиссии ОП по ЖКХ, строительству и дорогам и исполнительного директора "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева рассказала, что каждый год в казну возвращается часть средств, которые выделяются на помощь гражданам для оплаты ЖКУ. По ее словам, причина заключается в сложности условий начисления.
"Например, граждане, у которых есть долги за ЖКУ, не имеют права на получение помощи", – рассказала она.
Разворотнева подчеркнула, что это создает замкнутый круг.
"Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", – пояснила она, добавив, что помощь перестают выделять, если человек в течение двух месяцев не оплачивает ЖКУ.
Также авторы письма предлагают изменить подход к оценке дохода семьи, по которому определяется право на помощь.
Разворотнева отметила, что в настоящее время в расчет берут показатель за последние полгода, но этот срок предлагается сократить до двух месяцев. На сегодняшний день помощь получают около 5,4% семей, но в случае, если предложение общественников будет принято, их число возрастет вдвое.
Эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук пояснил, что долг свидетельствует о сложном финансовом положении семьи, а лишать ее поддержки со стороны государства неправильно.
Ранее сообщалось о росте цен на услуги ЖКУ в 2021 году. По словам главы Организации народного контроля Натальи Чернышевой, с 1 июля тарифы могут вырасти примерно на 4–6%. Также специалист напомнила о том, что в 2021 году прекращает действовать мораторий на штрафы и отключение услуг из-за неуплаты.
Гендиректор "Городских инновационных технологий" Сергей Минко отметил, что в 2021 году будут проиндексированы тарифы на газ, также могут вырасти тарифы на электричество и стоимость вывоза мусора. По словам Чернышевой, уровень повышения тарифов будет зависеть от региона.
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