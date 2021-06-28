Москвичам рассказали, чем энергоэффективный дом отличается от обычного

В Москве строят все больше энергоэффективных домов. Благодаря новым технологиям электрические нагрузки многоэтажки снижаются на 25–30%. А новые методики расчета платежей позволяют сэкономить до 200 миллиардов рублей. Перевести дома в категорию энергоэффективных стараются и в ходе капитального ремонта.

По словам члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой, качество работы напрямую зависит от того, кто работает в доме. И самый лучший вариант, когда ремонт делает та же компания, что и управляет им: тогда есть прямая заинтересованность в том, чтобы все было сделано качественно.

Те же из собственников, кто следит за ремонтом – это могут быть председатели советов домов, достойны поощрения: например скидки на оплату коммунальных услуг, отметила Разворотнева. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.