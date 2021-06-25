В России могут вырасти тарифы на ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Фактический рост тарифов на ЖКУ в России с 1 июля в среднем составит 3,3%. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу сообщает газета "Известия".
Отмечается, что тарифы на ЖКУ повышаются ежегодно с 1 июля, при этом для каждого российского региона установлен свой максимальный порог, который нельзя превышать. Например, в Якутии – 6%, в Магаданской области – 3,4%, в Мурманской – 3,2%.
Контролировать необоснованный рост тарифов будет ФАС. Там пояснили, что пересмотр цен нужен для того, чтобы сохранить стабильную работу коммунальных предприятий и обеспечить доступность и качество услуг для потребителей.
В прошлом году среднее увеличение платы составило 3,1%, а антимонопольная служба выписала более 90 предписаний по тарифным решениям.
В середине мая аналитики определили города – лидеры по снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг в первом квартале 2021 года. Наибольшее снижение чека за ЖКУ зафиксировали в Красноярске, Воронеже и Перми.
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