Названы города – лидеры по снижению стоимости ЖКУ

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Названы города – лидеры по снижению стоимости жилищно-коммунальных услуг в первом квартале 2021 года. Соответствующее исследование провели специалисты банка "Русский стандарт".
Как передает ТАСС, наибольшее снижение чека за ЖКУ зафиксировали в Красноярске (средний чек – 878 рублей и снижение на 17% относительно аналогичного периода прошлого года), Воронеже (1 851 рублей, снижение на 8%) и Перми (1 634 рублей, снижение на 7%).
"Снижение среднего чека можно объяснить частичным отказом от удаленной работы, особенно в регионах, а выход в офис, соответственно, сокращает расходы россиян на коммунальные услуги", – предположили специалисты.
В исследовании утверждается, что средний чек одной квитанции ЖКУ в России составил 3 553 рубля. В банке уточнили, что мужчины и женщины в равной степени предпочитают оплачивать услуги с помощью смартфона.
"Средний чек одной квитанции у мужчин на 5% выше, чем у женщин, – 3 639 рублей против 3 466 рублей соответственно", – заключили эксперты.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева выступила против ежегодного повышения тарифов ЖКХ. Она также подчеркнула необходимость реформировать систему коммунальных платежей.
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