Эксперт прокомментировал идею наказывать за некачественные услуги ЖКХ

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Заместитель исполнительного директора общественной организации "ЖКХ-контроль" Андрей Костянов прокомментировал законопроект об увеличении штрафов для компаний – поставщиков электричества, газа, воды и тепла за нарушение требований качества снабжения.

"В этом законопроекте есть еще одна инициатива, а именно добавление в пункт Кодекса об административных правонарушениях возможность штрафовать еще и ресурсоснабжающие организации. На самом деле эта норма действует", – заявил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Эксперт пояснил, что в отношении снабжающих компаний в настоящее время применяют пункт о нарушении требований, однако размеры штрафов были совсем незначительными.

"Действительно, штрафы были незначительными. Что касается фиксации нарушения, вы знаете, у кого было желание зафиксировать эти нарушения, их фиксировали", – отметил Костянов.

Он уточнил, что фиксировать нарушения могут собственники в присутствии двух совершеннолетних свидетелей.

"Также вы можете вызвать государственную жилищную инспекцию, которая приедет и произведет замеры, грубо говоря, по температуре в комнате, по температуре воды. Что касается качества воды, то тут и без экспертизы, наверное, будет понятно. Тут надо не только штрафовать исполнителя некачественной услуги, но и требовать перерасчет", – добавил Костянов.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов для поставщиков электричества, газа, воды и тепла за нарушение требований качества. В настоящее время максимальный размер штрафа составляет 50 тысяч рублей, его предлагают увеличить до 200 тысяч рублей.