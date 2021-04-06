В России могут увеличить штрафы за перебои с водой и электричеством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
В России предложили увеличить штрафы для компаний – поставщиков электричества, газа, воды и тепла за нарушение требований качества снабжения. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму во вторник, 6 апреля, сообщает "Парламентская газета".
Автором инициативы выступила зампред комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Наталья Костенко. Документ предусматривает увеличение размера штрафов для организаций до 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 5–10 тысяч рублей. За повторное нарушение требований предлагается установить штраф от 50 до 200 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей.
По действующему законодательству за отключение водоснабжения более чем на восемь часов в течение месяца или охлаждение горячей воды ниже установленных правительством нормативов компании грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а должностным лицам – от 500 рублей до 1 тысячи. Данные санкции были установлены в 2007 году и с тех пор не изменялись. Костенко полагает, что такие штрафы являются слишком маленькими и подогревают безответственное отношение руководства компаний к своей работе, при этом последствия перебоев для простых жителей могут быть чрезвычайно серьезными.
По ее словам, инициативу уже поддержали регионы и правительство РФ, предложив некоторые доработки.
"Мы учли замечания правительства, проанализировали практику регионов. В итоге нас поддержали уже 76 субъектов. Граждане платят за ЖКХ и при этом не получают качественных услуг. И федеральные, и региональные органы власти согласны, что пора навести порядок", – сказала Костенко.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах для родителей в случае повторного нарушения ими обязанностей по воспитанию детей. По мнению авторов проекта, действующий в настоящее время незначительный размер штрафа не является действенной мерой в отношении нерадивых родителей и может позволить совершать правонарушение неоднократно.
Госдума намерена ужесточить штраф за некачественные услуги ЖКХ
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