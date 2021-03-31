Эксперт напомнил дачникам о новом штрафе

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Новый штраф, затрагивающий дачников, появился в России. Об этом рассказал председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в эфире радио "Говорит Москва".

Эксперт напомнил, что в России ужесточились правила разжигания костров на дачах. В частности, для костра стоит выделить специальное отдельное место.

"Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность", – подчеркнул Чаплин.

Специалист отметил, что разводить костер на дачном участке можно на расстоянии не менее пяти метров от дома. Штраф за перечисленные нарушения может достигать 5 тысяч рублей.

Новые правила разведения костров на дачах вступили в силу 1 января текущего года. Владельцам частных домов в населенных пунктах запретили сжигать мусор и разводить костры на территории.

До этого в России был принят закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС. Согласно закону, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации для граждан штрафы составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.