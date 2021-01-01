Вступили в силу новые правила разведения костров на дачах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России 1 января вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они не запрещают разводить костры и жарить шашлыки на дачных участках, необходимо просто соблюдать меры пожарной безопасности.

Владельцам частных домов в населенных пунктах теперь запрещено сжигать мусор и разводить костры на территории. Делать это можно только в специально оборудованных для этого местах. Раньше жечь костры, сжигать мусор и траву запрещено было только на землях общего пользования.

Также теперь запрещено устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, которые прилегают к жилым, садовым домам и другим недвижимым объектам.

Согласно новым правилам, которые будут действовать в течении пяти лет до 2026 года, штраф за подобные нарушения будет достигать от 2 до 3 тысяч рублей, а если они приведут к возникновению пожара – до 5 тысяч рублей.

Ранее в России был принят закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС. Согласно закону, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации для граждан штрафы составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.