Эксперт назвал наиболее взрывоопасную бытовую технику в доме

13:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал Москве 24, какие домашние бытовые приборы могут взорваться или загореться в случае неисправности либо неправильной эксплуатации.
Ранее сообщалось, что в поселке под Тамбовом пять человек погибли после взрыва телевизора. Из-за его возгорания в доме произошло сильное задымление. Люди, находившиеся в помещении, отравились угарным газом.
По словам Кузнецова, трагедия под Тамбовом – это очень редкий случай, который раньше часто происходил с ламповыми телевизорами.
"Ламповые телевизоры иногда были подвержены взрыву, потому что там было существенное напряжение, собиралась пыль, иногда могло происходить возгорание. Современные телевизоры в этом плане безопасны, и взрываться они не будут при правильной эксплуатации. Самопроизвольное возгорание таких телевизоров практически исключено", – подчеркнул эксперт.
Собеседник Москвы 24 отметил, что наиболее опасными бытовыми приборами в доме являются газовые. В первую очередь это относится к газовым плитами и духовкам.
"Природный газ имеет свойство накапливаться до взрывоопасной концентрации. Главная причина взрыва в доме или в квартире – это утечка газа. Очень редко в сельской местности используются бензиновые и дизельные генераторы, которые тоже опасны. Но они обычно размещаются в отдалении от домов", – пояснил Кузнецов.
Специалист добавил, что также несут потенциальную угрозу те электроприборы, в которых есть существенное энергопотребление. По его словам, любой электронагревательный прибор может при неправильной эксплуатации привести к пожару.
Ранее партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказывал, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Спровоцировать ЧП способны длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность. По словам эксперта, в случае вздутия батареи ее необходимо срочно заменить.
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