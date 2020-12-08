Эксперт предупредил о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал о нововведениях, которые ждут жильцов многоквартирных домов, сообщает РИА Новости.
В частности, в следующем году хранить личные вещи нельзя будет не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Речь идет в том числе о газовых приборах.
Кричевский не исключил, что будет запрещено использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет. При этом на практике вряд ли кто-то будет проводить массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости, отметил он.
На балконах и лоджиях нельзя будет оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра. На окнах подвалов и аварийных выходов не должно быть решеток, чтобы они могли открываться.
По словам Кричевского, за перечисленные нарушения грозит штраф.
С 1 октября в России ввели запрет на открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специально отведенных мест.
Владельцы частных домов должны обеспечить наличие на своих на участках бочки с водой или огнетушителя. Рядом с домами и зданиями запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
В январе этого года в МЧС предложили упростить порядок пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей.
Стало известно, какие петарды разрешат использовать в зданиях с 1 января
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: