Эксперт предупредил о новых запретах для владельцев жилья в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал о нововведениях, которые ждут жильцов многоквартирных домов, сообщает РИА Новости.

В частности, в следующем году хранить личные вещи нельзя будет не только на чердаках, но и на цокольных этажах. Речь идет в том числе о газовых приборах.

Кричевский не исключил, что будет запрещено использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет. При этом на практике вряд ли кто-то будет проводить массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости, отметил он.

На балконах и лоджиях нельзя будет оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра. На окнах подвалов и аварийных выходов не должно быть решеток, чтобы они могли открываться.

По словам Кричевского, за перечисленные нарушения грозит штраф.

С 1 октября в России ввели запрет на открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не касается специально отведенных мест.

Владельцы частных домов должны обеспечить наличие на своих на участках бочки с водой или огнетушителя. Рядом с домами и зданиями запрещается оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

В январе этого года в МЧС предложили упростить порядок пожарного надзора на объектах с массовым пребыванием людей.

