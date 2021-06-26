Цена поддельных сертификатов о вакцинации выросла до 30 тыс рублей

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Ужесточение антиковидных ограничений, введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также обязательной вакцинации для работников сферы услуг привело к возникновению черного рынка сертификатов о вакцинации, цена которых достигает порой 30 тысяч рублей. Таким мнением поделилась с РИА Новости ведущий аналитик направления Экономика и социальное развитие Центра стратегических разработок Елена Хейфец.

"В основном, сертификаты продаются через интернет-сайты, даркнеты, социальные сети и мессенджеры: Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp и Telegram. В прочих странах также задействованы крупные торговые площадки, такие как Amazon и eBay", – отмечает эксперт. Она также добавила, что существует "расширенный вариант сертификата", который предусматривает внесение данных о вакцинации в ЕМИАС.

По ее словам, черный рынок будет развиваться еще активнее в связи с началом отпускного сезона, поскольку подтверждение прохождения вакцинации российскими туристами требуется не только в столице и отдельных регионах, но и уже в таких странах, как Греция, Хорватия, Черногория, Кипр и Грузия. Это негативно скажется на эффективности мер борьбы с коронавирусной инфекцией в России, отмечает Хайфец.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал, что покупка фиктивного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к уголовной или административной ответственности.

Он отметил, что те, кто покупает подобные сертификаты, рискуют не только своим здоровьем, но и окружающих. При этом, если такой человек в итоге все-таки заболеет, но предъявит сертификат, то это может привести к реальному наказанию.

