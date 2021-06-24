Юрист объяснил, какое наказание грозит за продажу и покупку сертификатов о вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, какое наказание может грозить тем, кто продает и покупает справки о вакцинации против COVID-19 и результатах ПЦР-тестирования. По словам эксперта, такие действия подпадают под статью № 327 Уголовного кодекса РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал жестко пресекать торговлю медицинскими документами, включая сертификаты о вакцинации от COVID-19. Парламентарий подчеркнул, что желающих разбогатеть на пандемии ждет наказание. По словам Володина, лжесправка антитела не вырабатывает и не поможет тому, кто ее купил и потом заболел. "А заразил кого-то, не соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы, – придется отвечать и за это, что справедливо", – подчеркнул председатель ГД.
"Для изготовителей уголовная ответственность предусмотрена именно первой частью этой статьи. Это до двух лет лишения свободы", – объяснил Воробьев.
К ответственности могут привлечь и тех, кто пользуется услугами "бизнесменов". Однако, по словам юриста, сам факт приобретения сертификата о вакцинации никакой уголовной санкции не предполагает.
"Она подразумевает именно использование. То есть если человек возьмет документ, который приобрел, воспользуется им для любых целей, где-то предъявит, то его можно привлечь по части 5 "Использование заведомо подложного документа" той же самой статьи № 327", – сказал специалист.
Покупателя могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей, наказать обязательными работами либо ограничением свободы. "В 90% случаев – штраф", – добавил Воробьев.
Кроме того, собеседник Москвы 24 подчеркнул, что за подделку результатов ПЦР-тестирования грозит наказание по той же самой статье.
Ранее полиция Москвы задержала трех мужчин за изготовление и продажу сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В зависимости от времени изготовления поддельные документы стоили от 4 до 5 тысяч рублей.
У мошенников нашли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медорганизаций и штампы с названиями вакцины. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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