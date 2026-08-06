В Башкирии пенсионерку оштрафовали за пьяную езду на советском мотоцикле

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Сотрудники Госавтоинспекции в Башкирии составили протокол в отношении 60-летней жительницы Салавата, которая управляла мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник регионального ведомства Владимир Севастьянов в MAX.

По его словам, инцидент произошел поздно вечером в селе Кузьминовка Федоровского района. Женщину остановили за рулем мотоцикла "ИЖ Юпитер-5" с коляской. Освидетельствование показало наличие 0,222 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму.

В отношении пенсионерки составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Кроме того, выяснилось, что мотоцикл не состоял на государственном регистрационном учете, а сама женщина ехала без шлема и страховки. За эти нарушения она также привлечена к ответственности.

Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку, добавил Севастьянов.

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