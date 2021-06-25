В Москве полиция пресекла продажу фиктивных медицинских документов

18:52
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники московской полиции пресекли продажу фиктивных справок, освобождающих от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
По информации МВД России, правоохранителям удалось выявить факт продажи поддельных медицинских документов.
В ходе расследования несколько сотрудников полиции совершили проверочную закупку и приобрели справку о наличии противопоказаний от прививок, которую якобы выдал врач-аллерголог одной из столичных поликлиник.
Подозреваемой оказалась женщина, которая сообщила, что работает курьером. Позже правоохранителям удалось установить, что женщина официально не трудоустроена.
Ранее полиция Москвы задержала трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Правоохранители задержали одного из подозреваемых в районе Мичуринского проспекта. Он доставил заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического происхождения.
Впоследствии правоохранители вышли на 19-летнего продавца справок и 23-летнего изготовителя сертификатов.
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