В Москве полиция пресекла продажу фиктивных медицинских документов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники московской полиции пресекли продажу фиктивных справок, освобождающих от вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

По информации МВД России, правоохранителям удалось выявить факт продажи поддельных медицинских документов.

В ходе расследования несколько сотрудников полиции совершили проверочную закупку и приобрели справку о наличии противопоказаний от прививок, которую якобы выдал врач-аллерголог одной из столичных поликлиник.

Подозреваемой оказалась женщина, которая сообщила, что работает курьером. Позже правоохранителям удалось установить, что женщина официально не трудоустроена.

Ранее полиция Москвы задержала трех мужчин за изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Правоохранители задержали одного из подозреваемых в районе Мичуринского проспекта. Он доставил заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического происхождения.

Впоследствии правоохранители вышли на 19-летнего продавца справок и 23-летнего изготовителя сертификатов.