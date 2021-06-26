Россиян предупредили об опасности фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19

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Покупка фиктивного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса может привести к реальному наказанию. Речь идет об уголовной или административной ответственности.

Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радио Sputnik. Россиянам, которые решили приобрести такой сертификат, депутат предложил задуматься о здоровье – собственном и окружающих людей.

"Во-первых, они рискуют здоровьем окружающих. Во-вторых, если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности", – сказал он.

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции пресекли продажу фиктивных справок, освобождающих от вакцинации от COVID-19. По информации МВД России, в ходе расследования была совершена проверочная закупка справок о наличии противопоказаний от прививок, которую якобы выдал врач-аллерголог одной из столичных поликлиник.