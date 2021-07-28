Москвичам рассказали, как распознать фальшивые квитанции на квартплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Масянина
Жителям столицы подсказали, как отличить настоящую платежку за квартиру от фальшивой, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Если возникли сомнения, то для начала полученную квитанцию можно сравнить со старыми, которые ранее оплачивались без всяких проблем. Уточняется, что квиток может прийти на электронную почту, только если человек самостоятельно подписывался на такую услугу через сайт mos.ru. Если официальное согласие не давалось, то, скорее всего, ему подкинули "липу".
В настоящей платежке всегда указаны ФИО и адрес плательщика, код плательщика, реквизиты платежа, информация об управляющей компании, тарифы на все виды услуг и количество израсходованной воды, тепла и других ресурсов, а также другая обязательная информация. Посмотреть образец подлинника можно здесь.
Также важно помнить, что если у жильца имеется долг по квартплате, то внешняя сторона квитка будет розового цвета с надписью "Долговой документ".
Москвичам, которые получили подозрительную платежку, рекомендуют обратиться за помощью в свою управляющую компанию, в ближайший центр госуслуг "Мои документы" или к диспетчерам единой горячей линии правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77.
Ранее эксперты рассказали, кто должен платить по долгам экс-владельцев жилья за ЖКУ. Они отметили, что ситуация с погашением долгов за предыдущего владельца, если новый собственник не озаботился проверкой их наличия, является общемировой практикой.
Россияне задолжали рекордную сумму за услуги ЖКХ
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